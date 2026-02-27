Développement énergétique : le groupe TARANIS présente ses ambitions au Président Diomaye

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est entretenu ce vendredi avec Emmanuel Colombel, Directeur général de TARANIS Energy for Africa. La rencontre a porté sur les projets d'investissement du groupe énergétique au Sénégal.
Au cours de cette audience, rapporte les services de la Presidence, M. Colombel a exposé la stratégie de son entreprise pour accompagner le développement du pays. TARANIS Energy souhaite notamment orienter ses interventions vers la région de Tambacounda, identifiée comme une zone d'intérêt prioritaire pour sa politique énergétique.
Au cours de cette audience, rapporte les services de la Presidence, M. Colombel a exposé la stratégie de son entreprise pour accompagner le développement du pays. TARANIS Energy souhaite notamment orienter ses interventions vers la région de Tambacounda, identifiée comme une zone d'intérêt prioritaire pour sa politique énergétique.
Autres articles
-
Me Bocar Thiam : «Je prends acte de la décision illégale me traduisant devant la Haute cour de justice»
-
Sénégal : les députés adoptent la mise en accusation de Me Bocar Thiam devant la Haute cour de justice
-
Affaire Moussa Bocar Thiam: Me Tall rejette la demande d'annulation du procédure et qualifiant de...
-
🛑Réduction des comptes : Ismaëla Diallo et Maimouna Bousso traitent Moussa B. Thiaw de «fuyard»
-
Loi anti-homosexuelle : «Ce n’est pas suffisant» car l’acte «n’est pas interdit» (Alioune Souare, ancien député)