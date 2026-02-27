Afrique de l’Ouest : La CEDEAO lance son Comité de pilotage régional pour la transition fiscale à Cotonou

La Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a franchi une étape clé dans son intégration économique avec l'inauguration, du 24 au 26 février 2026 à Cotonou (Bénin), de son Comité de pilotage régional du Programme de transition fiscale. Cette instance est chargée d'assurer le suivi et l’évaluation de la transition fiscale au sein des États membres, conformément à la directive régionale C/DIR.5/07/23.



La rencontre a réuni des experts en politique fiscale, des représentants des États membres et des responsables de la Commission de la CEDEAO. Ce nouveau cadre institutionnel vise à harmoniser les systèmes fiscaux de la zone et à renforcer la coopération entre les administrations nationales pour une gestion plus cohérente des ressources.



S'exprimant au nom du Commissaire aux Affaires Économiques, le directeur par intérim de l'Union douanière et de la Fiscalité, Darlingston Talery, a précisé que ce mécanisme est essentiel pour améliorer la mobilisation des ressources intérieures. Selon l'organisation, cette initiative doit servir de levier pour approfondir l'intégration économique régionale et garantir la viabilité financière des États de l'espace CEDEAO.