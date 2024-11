Burkina Faso : le régime militaire envisage de rétablir la peine de mort

Le régime militaire au Burkina Faso veut rétablir dans son code pénal la peine de mort qui avait été abolie en 2018, a affirmé samedi à l'AFP une source gouvernementale, confirmant des propos tenus la veille par le ministre de la Justice.



Vers un retour en arrière sur la peine capitale au Burkina Faso. Le régime militaire au pouvoir dans le pays veut rétablir dans son code pénal la peine de mort qui avait été abolie en 2018, a affirmé samedi 9 novembre à l'AFP une source gouvernementale, confirmant des propos tenus la veille par le ministre de la Justice.



"Cela est envisagé. C'est au gouvernement d'en discuter, d'en faire ensuite la proposition à l'Assemblée législative de transition (ALT, nommée par la junte) pour adoption", a indiqué cette source, ajoutant qu'"il n'y a aucune date définie pour cette proposition".



"C'est le conseil des ministres qui décide de ses ordres du jour", a-t-elle indiqué, confirmant des propos tenus vendredi par le ministre de la Justice, Rodrigue Bayala.



"Bien entendu, il y a la question de la peine de mort qui est discutée et qui va être instaurée dans le projet du code pénal", a déclaré Rodrigue Bayala lors de l'adoption par l'assemblée d'un projet de loi instaurant les travaux d'intérêt général.



"Les exécutions recensées ont plus que triplé" en Afrique subsaharienne en 2023



Le ministre de la Justice a également évoqué de futures modifications du code pénal "pour aller dans le sens de la vision et des instructions données par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré", au pouvoir depuis un coup d'État perpétré fin septembre 2022.



Selon Amnesty international, la dernière exécution recensée au Burkina Faso remonte à 1988. La peine de mort avait été abolie sous le régime civil de Roch Marc Christian Kaboré, trente ans plus tard.



Dans un communiqué publié en octobre dernier, Amnesty international indique avoir constaté en 2023 une augmentation de condamnations à la peine de mort en Afrique subsaharienne : "Les exécutions recensées ont plus que triplé et les condamnations à mort enregistrées ont augmenté de 66 %".



L'ONG affirme par ailleurs que 24 pays d'Afrique subsaharienne ont supprimé la peine de mort "pour tous les crimes, tandis que deux autres pays l'ont abrogée pour les crimes de droit commun uniquement". En outre, "des projets de loi visant à abolir la peine de mort pour tous les crimes ont été déposés au Kenya et au Zimbabwe".





Avec AFP