Burkina Faso: un véhicule de gendarmerie saute sur une mine, cinq morts

Les gendarmes revenaient d'une mission d'escorte des travailleurs d'un site aurifère. Un engin improvisé a explosé au passage de leur véhicule. Quatre gendarmes ont été tués. Un travailleur de la mine a également trouvé la mort au cours des échanges de tirs qui suivi l'explosion.



Selon nos informations, les assaillants qui étaient encore sur place ont ouvert le feu sur le reste du cortège.



Cette région de l'est du Burkina Faso est en proie à de nombreuses attaques attribuées aux jihadistes. En août dernier cinq autres gendarmes avaient trouvé la mort dans les conditions similaires sur le même axe routier. Les forces armées burkinabè avaient organisé une opération de démantèlement des bases terroristes dans les forets de l'est avec le soutien de la force Barkhane.



Mais l'état d'urgence décrété dans le sud-ouest du Niger inquiète déjà certains observateurs qui craignent que les terroristes ne replient vers la région de l'est pour s'installer à nouveau dans les forêts.