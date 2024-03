Bus brûlé à Pikine : Dakar Dem Dikk suspend ses rotations dans la banlieue ce jeudi

Il n’y aura pas de bus Dakar Dem Dikk sur l’ensemble du réseau de transport de la banlieue jusqu’à nouvel ordre. La décision a été prise par la Direction générale de la société nationale de transport. Qui donne les raisons d'une telle décision : « c'est pour limiter les dégâts et situer les responsabilités » suite aux conséquences fâcheuses dues à l’attaque et au caillassage d’un des nouveaux bus de Dakar Dem Dikk hier mercredi provoqué par des heurts entre des jeunes et la police de Pikine ( banlieue dakaroise).