Bus incendié à Yarakh : le mandat d'arrêt lancé contre l'un des fugitifs transmis à Interpol

Nouveau développement dans l’affaire du bus incendié à Yarakh. Le mandat d'arrêt lancé par le magistrat-instructeur contre Saër Fall a été transmis à Interpol. Le fugitif actuellement aux Etats-Unis, demande l’asile politique aux États-Unis et devrait être prochainement fixé sur son sort.



Selon ‘’Source A’’ qui donne l'information dans sa parution de ce lundi, le magistrat-instructeur, qui vise plusieurs charges dont "actes de terrorisme et organisation criminelle", renseigne que les faits pour lesquels le "fugitif" est poursuivi se sont passés entre "août 2021 et août 2023".



La même source qui vise les articles 406 à 409 ; 80 et 95 ; 279-1, fait savoir que 8 individus identifiés sont impliqués dans cette affaire, 4 parmi eux ont été arrêtées et les autres en fuite. Selon le canard, la peine maximale encourue est la réclusion à perpétuité. Aussi, ajoute le journal, le doyen des juges, qui affirme que les faits ont eu lieu suite à l’appel à manifester lancé par Ousmane Sonko, invoque les traités bilatéraux et Conventions multilatérales, pour obtenir l’extradition du fugitif.