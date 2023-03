“C'était devenu une mauvaise habitude”: Ed Sheeran se confie sur ses addictions à la drogue et à l’alcool

Avant la sortie de ce documentaire, le chanteur a évoqué certains des obstacles personnels qu’il a rencontrés au cours de sa carrière, comme sa consommation de drogues et d’alcool.

“J’en prenais de temps en temps. Puis c’est devenu une habitude. On en prend une fois par semaine, puis une fois par semaine, puis une fois par jour, puis deux fois par jour, puis sans alcool. C’est devenu une mauvaise habitude”.

Ed Sheeran précise qu’il refuse de spécifier les drogues qu'il a consommées, afin d'éviter que ses enfants ne l’apprennent lorsqu’ils seront en âge de lire des articles à son sujet. C’est d’ailleurs lorsque sa femme est tombée enceinte de leur premier enfant, une petite fille prénommée Lyra, qu’il a décidé de ralentir sa consommation d’alcool.

Prise de conscience

Deux mois avant l’accouchement, son épouse Cherry lui a dit: “Si je perds les eaux, veux-tu vraiment que quelqu’un d’autre me conduise à l’hôpital?", se souvient l’artiste. Une question qui l’a poussé à mettre un terme à son comportement “de fêtard”. “Boire quelques bières, c’est une chose. Mais boire une bouteille de vodka, ça en est une autre.”

“J’ai juste eu une prise de conscience. Je me suis dit: ‘J’arrive dans la trentaine. Il est temps de grandir! Tu as fait la fête, tu as vécu toutes ces expériences. Contente-toi de ça et restes-en là’”, raconte-t-il encore. “J’aime le vin rouge et j’aime la bière. Je ne connais aucun vieux rocker qui ne soit pas ou alcoolique ou totalement sobre depuis de longues années, et je ne voulais devenir aucun des deux."

Il a expliqué qu’il est tombé dans l’engrenage à l’âge de 24 ans, après s’être rapproché de gens qui consommaient des substances. “Je me souviens avoir assisté à un festival et m’être dit: ‘Si tous mes amis le font, ça ne doit pas être si terrible’", a-t-il déclaré à Rolling Stone.