Le rappeur Booba placé en garde à vue après une plainte de Gims

Une affaire qui se réglera probablement devant la justice. Le rappeur Booba a été placé en garde à vue après une plainte de Gims pour harcèlement, rapporte l’AFP. Cette garde à vue, qui peut durer 48 heures, vise à interroger celui dont le vrai nom est Elie Yaffa, déjà mis en examen pour harcèlement moral aggravé sur Magali Berdah, sur la plainte déposée en août 2024 pour harcèlement moral et cyberharcèlement par Gims, 39 ans, et sa compagne « Demdem », 38 ans.

Interrogé en janvier dernier au micro de Gims sur Skyrock, l’interprète de « Bella » avait évoqué l’attitude de l’artiste à son encontre et envers son épouse. « Quand je dépose ma plainte c’est pour la soutenir. La justice devrait traiter le harcèlement rapidement je trouve. Parce que tout le monde est différent, le métabolisme, la psychologie est différente, tu en as qui se suicident plus vite que d’autres, tu en as qui vont supporter beaucoup plus que d’autres, d’autres moins… DemDem c’est pas la seule que Booba harcèle. C’est un personnage qui est comme ça, et qui le fait de très loin, caché, c’est d’une lâcheté de haut niveau. Et moi, la plainte que je mets, c’est pour lancer un message. C’est pas une plainte de 'moi Gims j’en peux plus, j’ai peur', non, c’est pas ça du tout », avait-il déclaré sans langue de bois.

Depuis, Gims est séparé de celle qui partageait sa vie. Le 15 juin dernier, la jeune femme avait posté deux stories sur Instagram où elle écrivait dans un premier temps « Célibataire » puis dans un second « Je suis divorcée ». Mariés pendant vingt ans, ils sont les parents de quatre des six enfants de Gims.

La réponse de Booba

Booba, fidèle à sa réputation, avait rapidement réagi sur les réseaux sociaux. « Toi aussi Frédo un jour tu vas porter plainte contre moi fais-moi confiance là-dessus. Et toi marabout t’es le plus grand pitre du game. Enlève tes lunettes déjà qu’on puisse lire la peur qu’il y a dans tes yeux. Pauvre Demdem du coup ça avance ta plainte ? Et les invocations ça dit quoi ? », avait-il écrit sur X.

Cette garde à vue intervient alors que Booba vient de donner trois concerts à Paris en ce début de mois d’octobre.



