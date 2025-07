L'acteur Malcolm-Jamal Warner, connu pour "Cosby Show", est décédé à 54 ans

L’acteur Malcolm-Jamal Warner est décédé à 54 ans. Il a été emporté par un fort courant au large des côtes du Costa Rica, ce dimanche 20 juillet.



Connu pour son rôle emblématique de Theo Huxtable dans "The Cosby Show", il avait marqué la télévision américaine pendant huit saisons, décrochant une nomination aux Emmy Awards.



L’acteur américain avait aussi joué dans "Malcolm & Eddie", "The Resident", ainsi que dans plusieurs séries à succès comme "Suits", "American Horror Story" ou "Sons of Anarchy". Sa disparition laisse un vide dans le monde du petit écran, où il a su s’imposer par son talent et sa longévité.