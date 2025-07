P. Diddy reconnu non coupable de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs

Le magnat du hip-hop Sean « P. Diddy » Combs a été reconnu, mercredi 2 juillet 2025, non coupable de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs, les accusations les plus importantes portées contre lui. Mais il est déclaré coupable de transport de personnes à des fins de prostitution.

RFI

