C1: le PSG visé par une enquête disciplinaire après la déroute face au Real

Simple agacement ou faute disciplinaire ? L'UEFA a ouvert jeudi une enquête contre le PSG et ses dirigeants, pour éclaircir leur comportement après l'élimination parisienne face au Real Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des champions. La procédure engagée par l'instance européenne vise le club parisien, son président Nasser Al-Khelaïfi et son directeur sportif Leonardo, et devra dans un premier temps établir les faits, selon un porte-parole interrogé par l'AFP.



Les investigations s'appuient sur l'article 11 du règlement disciplinaire de l'instance, qui porte sur les « principes généraux de conduite », ainsi que sur l'article 15, qui sanctionne le « comportement incorrect de joueurs et d'officiels ». Les deux dispositions visent notamment le non-respect « des instructions données par l'arbitre » ou plus largement « le comportement antisportif », et prévoient des sanctions pouvant associer matches de suspension et amende. Les médias espagnols ont rapporté jeudi qu'Al-Khelaïfi et Leonardo avaient tenté de protester auprès des arbitres après le naufrage face au Real Madrid (3-1), furieux de la validation du premier des trois buts de Karim Benzema.



