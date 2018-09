CAN 2018 Congo : La capitaine des "Lionnes" forfait, inconsolable

La capitaine des «Lionnes» Doungou Camara annonce son forfait avec le Sénégal à la Coupe d’Afrique d’Handball prévue en décembre 2018 au Congo Brazzaville. Une décision prise suite à sa blessure au genou Samedi dernier, en ouverture du Championnat de France.



Joint au téléphone par nos confrères de Stades, Doungou Camara apporte les explications sur sa non participation à cette compétition continentale : « Avec une blessure aussi grave à moins de trois mois de la CAN, je sais que je ne pourrai pas y participer. Je suis complètement abattue, très triste et déçue pour le Sénégal. Quand je me suis fait mal, j’ai tout de suite pensé à la CAN et à mon pays. Vous ne pouvez pas imaginer la douleur que je ressens, ainsi que ma grosse déception », lâche la capitaine des Lionnes en pleurs.