CAN 2019 : Aliou Cissé dévoile sa liste le 27 mai

Le sélectionneur national repousse la publication de sa liste pour la Can, prévue en Égypte du 21 juin au 19 juillet prochains, au 27 mai. Selon Les Échos qui donne la nouvelle, Aliou Cissé établira une présélection de 25 joueurs.



Le Sénégal, qui démarre son stage de préparation en Espagne, est logé dans la poule C avec l’Algérie, le Kenya et la Tanzanie. Les Lions recevront le drapeau national, le 7 juin prochain, des mains du Président Macky Sall.