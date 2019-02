CAN 2019 - Double confrontation contre Madagascar et Mali, le regroupement des "Lions" se fera à Saly

« Les "Lions" du Sénégal vont loger à Saly à partir du 18 mars prochain. On utilisera l’installation de Diambar comme d’habitude. Le Stade Latdior on ne connait pas, mais on va s’adapter comme des professionnels pour préparer cette double confrontation contre le Madagascar et le Mali. L’annonce a été faite ce mercredi, par le sélectionneur nationale des « lions » du Sénégal Aliou Cissé lors de la publication de la liste des 25 joueurs retenus pour les deux ma tchs de ses poulains.



Le Sénégal jouera le 23 mars contre le Madagascar pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019. Les «Lions» vont affronter ensuite le Mali le 26 mars pour un match amical.