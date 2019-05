CAN 2019: Finalement, Aliou Cissé publie sa liste le 31 mai

Le sélectionneur national de football du Sénégal Aliou Cissé va publier vendredi 31 mai la liste des joueurs appelés pour la CAN 2019, prévue en Egypte du 21 juin au 19 juillet, annonce la Fédération sénégalaise de football. La rencontre entre le sélectionneur national et la presse aura lieu à 10heures, à l’hôtel Good Rade, sur la VDN (Voie de dégagement nord), précise le communiqué de la FSF.



Au premier tour, le Sénégal évoluera dans le groupe C en compagnie de la Tanzanie, de l’Algérie et du Kenya