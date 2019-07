CAN 2019: L'Algérie surclasse la Guinée (3-0) et se hisse en quart de finale

Neuf (9) buts marqués pour zéro encaissé en quatre matchs de la #CAN2019, l'Algérie est sans nul doute le plus sérieux prétendant au titre. Jamel Belmadi et ses hommes ne badinent pas et faudra se montrer très solide pour les sortir de la compétition.