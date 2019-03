CAN 2019 : Le Gabon d'Aubameyang est éliminé, le Burundi se qualifie pour sa première phase finale (1-1)

Le Burundi s’est qualifié pour la première fois de son histoire pour la phase finale d’une Coupe d’Afrique des nations. A Bujumbura, les Burundais ont fait match nul face au Gabon 1-1 grâce à un but en seconde période de Cédric Amissi, héros du jour, malgré un but contre son camp d'Omar Ngando.



Le déplacement était périlleux et les espoirs minces. Le Gabon, qui jouait sa dernière chance au Burundi ce samedi 23 mars espérait une sorte de petit miracle pour obtenir sa qualification à la CAN 2019. Mais les Panthères ne feront pas le voyage en Egypte. Si Pierre-Emerick Aubameyang était bien présent pour tenter de sauver les meubles, le joueur d’Arsenal n’a pas eu l’occasion de trouver le chemin des filets, indique la Rfi.