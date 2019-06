CAN 2019: Sadio Mané forfait pour le premier match des "Lions" pour cumul de cartons, la FSF saisit la CAF

L'international sénégalais Sadio Mané devrait manquer le premier match de l'équipe nationale à la CAN 2019, contre la Tanzanie, du 23 juin, au Caire. Un cumul de cartons durant les éliminatoires serait la raison.



Selon le quotidien sportif sénégalais, Record, Sadio Mané a écopé de deux cartons jaunes, pendant les éliminatoires de la CAN 2019



Le pensionnaire de Liverpool avait été averti contre Madagascar (Antananarivo, 2-2) et contre la Guinée-Equatoriale à Bata (0-1). La Fédération sénégalaise de Football (Fsf), qui compte saisir la Caf, pour y voir plus clair, affirme que ce second avertissement ne figure pas dans ses papiers.



Lors de ce match en question, Sadio Mané, qui avait jugé moindre sa prestation, avait éclaté en sanglots, en fin de match, avant que l’arbitre ne lui donne un carton jaune.



Sur le site de la CAF, il est bien fait mention du carton jaune pris par Sadio Mané à la 90e minute, lors de ce match Guinée équatoriale-Sénégal, disputé le 17 novembre 2018 à Bata