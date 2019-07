CAN 2019: les affiches des demi-finales

Finis les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2019. Les Aigles de Carthage, champions de l'édition 2004, ont mis fin à la belle aventure des novices malgaches (3-0). Désormais, les yeux sont rivés vers les demi-finales prévues le 14 juillet. Le Sénégal, le Nigeria, l'Algérie et la Tunisie savent ce qui les attend.



Premier demi-finaliste, le Sénégal, vainqueur le 10 juillet des Écureuils du Bénin sur le score (1-0) grâce au but d’Idrissa Gana Gueye. La dernière qualification des « Lions » de la Téranga pour les demi-finales remontait à 2006. Aliou Cissé et ses hommes se mesureront à la Tunisie.



Dans l'autre demi-finale, on retrouvera un habitué, le Nigeria qui a dominé l'Afrique du Sud sur le fil (2-1). Et c'est l'Algérie qui a remporté le billet pour le dernier carré et pour ce rendez-vous face aux Nigérians. Les Fennecs, imposants depuis le début de la CAN, se sont battus pour venir à bout de la Côte d'Ivoire (1-1, 4 tirs au but à 3).



Voici Le tableau des demi-finales :

Dimanche 14 juillet

Sénégal – Tunisie (18h heure de Paris, 16h TU) - Stade du 30 Juin (Le Caire)

Algérie – Nigeria (21h heure de Paris, 19h TU) - Stade international (Le Caire)