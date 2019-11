CAN 2021: changement de dates en perspective

Et si la CAN 2021 n'avait pas lieu en juin-juillet comme prévu ? La Confédération africaine de football ouvre la porte à un changement de dates.



Jusqu'ici, on n'était pas vraiment sûr de savoir où cette CAN 2021 aurait lieu. Le Cameroun, privé de l'édition 2019, ne présentait toujours pas toutes les garanties. Depuis la réunion du comité exécutif de la CAF ce jeudi au Caire, il va aussi falloir se demander quand cette CAN 2021 aura lieu.



« En raison des conditions météorologiques, les dates de la CAN 2021 seront décidées conjointement par la CAF et le pays hôte », peut-on lire dans l'avant-dernière des résolutions adoptées lors de cette réunion. Les termes sont sibyllins, mais au-delà des mots, c'est bien un changement de clendrier qui s'annonce.



Et s'il est vrai que juin-juillet correspond à la saison des pluies au Cameroun, l'argument météorogique apparaît bien faible. Il était surtout connu depuis longtemps. L'annonce par la FIFA au début du mois d'une nouvelle Coupe du monde des clubs aux dates de la CAN pèse d'un tout autre poids.



Alors que l'Égypte vient d'accueillir la première CAN en été, une première en plus de 60 ans d'histoire, la suivante va devoir se refaire une place au soleil dans un calendrier surchargé. Est-ce un retour vers la CAN en hiver qui s'annonce ? Ou une nouvelle saison sera-t-elle sortie du chapeau ? Seule certitude en attendant : le Cameroun accueillera le CHAN du 4 au 25 avril 2020.