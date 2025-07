CAN Féminine 2025 : le Nigeria en demi-finales après sa large victoire contre la Zambie (5-0)

Le Nigeria s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine 2025 en infligeant une lourde défaite à la Zambie (5-0), ce vendredi, au stade Larbi Zaouli de Casablanca.



Les Super Falcons, solides et efficaces, affronteront en demi-finale le vainqueur du duel entre l’Afrique du Sud et le Sénégal, prévu ce samedi à 19h00 GMT.