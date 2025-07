Centrafrique : l’Union africaine salue l’accord de paix et la dissolution de deux groupes armés

L’Union africaine (UA) a salué vendredi l’accord de paix signé en République centrafricaine (RCA), ainsi que la dissolution officielle de deux groupes armés, y voyant une avancée vers la stabilité dans ce pays en proie aux conflits.



Cette évolution fait suite à un accord conclu le 19 avril dans la capitale tchadienne, N’Djamena. La semaine dernière, l’Union pour la paix en Centrafrique (UPC) et le groupe Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R) ont annoncé leur dissolution et le dépôt des armes.



Dans un communiqué, le président de la Commission de l’UA, Mahmoud Ali Youssouf, a salué la signature de cet accord de paix et a exhorté les autres groupes armés toujours actifs en Centrafrique à faire de même.



Pour rappel, la République centrafricaine a sombré dans la violence en 2013, lorsque la coalition rebelle à majorité musulmane Séléka a renversé le président François Bozizé. En réaction, des milices chrétiennes connues sous le nom d’Anti-Balaka se sont organisées, entraînant un conflit civil de longue durée.



Face à la montée des violences, l’ONU a déployé en 2014 la mission de maintien de la paix MINUSCA pour tenter de stabiliser le pays.



Malgré une instabilité persistante, Faustin Archange Touadéra a été élu président en 2015, puis réélu en 2020, alors que plusieurs régions restaient sous le contrôle de groupes armés.



En 2019, le gouvernement avait conclu à Khartoum un accord de paix et de réconciliation avec 14 groupes armés. Toutefois, cet accord n’a pas duré, car la plupart des factions rebelles ont repris les hostilités dès 2021.