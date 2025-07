Foot : L’ASC Wally Daan remporte la première Coupe de la Ligue U20

La Coupe de la Ligue sénégalaise des juniors (U20) a livré son verdict ce vendredi 18 juillet au stade Lat-Dior de Thiès. L’ASC Wally Daan a été sacrée première équipe championne de cette édition en venant à bout de l’AS Pikine aux tirs au but.



Après un match âprement disputé, soldé par un score nul et vierge (0-0) à l’issue du temps réglementaire et des prolongations, les Thiessois ont fait la différence lors de la séance fatidique, s’imposant 4 tirs à 2.