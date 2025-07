Siteu à Balla Gaye 2 : « Apporte ton linceul et dis adieu à tes proches »

Le lutteur Siteu a organisé, ce vendredi 18 juillet 2025, son Open Press dans son fief de Dionwar, à deux jours de son combat très attendu contre Balla Gaye 2. Devant la presse et ses nombreux supporters, le leader de l’écurie Lansar s’est montré plus déterminé que jamais, promettant un affrontement sans merci.



« Ce ne sera pas une partie de plaisir. On nous a payé des millions pour ce combat, et je suis prêt à tout. Balla Gaye 2 n’a qu’à se munir de son linceul et dire adieu à ses proches. S’il pense que ce sera facile, il se trompe lourdement », a averti Siteu.



Faisant référence à ses précédents adversaires, le lutteur de Lansar affirme avoir déjà dominé plus coriaces que Balla Gaye 2 : « Lac de Guiers 2 est plus physique que lui, et je l’ai maîtrisé. Donc, Balla ne pèse rien devant moi ».



Comme Balla, Siteu promet de finir le combat rapidement : « Il (Balla Gaye 2) a dit qu’il allait m’attendre une minute, mais dès le coup de sifflet, je vais l’attaquer. Je vais le battre en moins de deux minutes. Je n’ai peur de rien. C’est tout un peuple qui me soutient ».