Kolda – Premiers résultats du BFEM : le lycée de Guiro Yoro Bocar enregistre 16 admis d'office

Les premiers résultats du Brevet de Fin d’Études Moyennes (BFEM) commencent à tomber dans la région de Kolda. Au lycée de Guiro Yoro Bocar, situé dans l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Kolda, 16 élèves ont été déclarés admis d’office à l’issue du premier tour.



Sur les 46 candidats inscrits pour cet examen dans cet établissement du sud du pays, seuls 45 ont effectivement composé, une candidate étant absente. Parmi ceux qui ont affronté les épreuves, 19 devront passer par le second tour pour espérer décrocher leur diplôme, tandis que 10 élèves ont été ajournés.



Les regards sont désormais tournés vers le second tour qui se profile, une étape cruciale pour les 19 candidats encore en lice. Les autorités académiques et les familles espèrent une issue favorable pour un plus grand nombre d’élèves, afin d’améliorer le taux de réussite global au BFEM dans la région.