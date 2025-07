Afrobasket 2025 : Les « Lionnes » appelées à honorer le drapeau national en Côte d’Ivoire

L’équipe nationale féminine de basketball du Sénégal, en partance pour l’Afrobasket, a reçu ce vendredi, le drapeau national des mains de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture lors d’une cérémonie au salon d’honneur du stade Léopold Sedar Senghor. Khady Diène Gaye a exhorté les « Lionnes » à faire preuve de combativité mais surtout de solidarité afin d’honorer afin d’honorer leur statut de sélection la plus titrée de l’Afrique.



« Lorsque vous porterez le maillot de l’équipe nationale, il faudra garder à l’esprit qu’il vous revient la charge de défendre l’honneur de toute une nation. Ce sera un moment de vous sublimez pour offrir de belles histoires au peuple sénégalais. Et je suis persuadé que vous êtes animés par le désir de combler de joie les Sénégalais à l’occasion de ce grand rendez-vous du basketball africain », a-t-elle déclaré.



« L’équipe nationale féminine de basketball a connu une longue, belle et riche tradition sportive. Depuis la première édition de l’Afrobasket jusqu’à nos jours, le Sénégal a disputé 20 finales avec 11 médailles d’or, 9 médailles d’argent », a rappelé Khady Diène Gaye.



« Un palmarès qui fait de notre pays, la nation la plus titrée du continent. Il laisse ainsi présager les capacités nécessaires pour conquérir le trophée continental qui nous échappe depuis une décennie », a-t-elle ajouté.



Pour la ministre des Sports, les « Lionnes » doivent défendre le drapeau national avec ardeur comme ont eu à le faire leurs devancières. « C’est l’année de la vérité », a-t-elle martelé.



La 27e édition de l’Afrobasket féminin est prévue en Côte d’Ivoire du 26 juillet au 3 août 2025.



Les « Lionnes » sont en regroupement depuis fin juin à Saly Portudal, sur la Petite Côte. Sous la conduite de l’entraîneur américain Otis Hughley Jr et son staff technique, les vice-championnes d’Afrique peaufinent leur préparation. Elles quittent le Sénégal, ce dimanche pour rallier la capitale ivoirienne. La dernière phase de leur préparation se déroulera à Abidjan.



Le sélectionneur national va dévoiler les 12 joueuses retenues pour l’Afrobasket féminin.



Les « Lionnes » doivent disputer deux matchs amicaux contre le Mali et le Sud Soudan.



Le Sénégal partage la poule C avec l’Ouganda et la Guinée.