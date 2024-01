CAN 2023: la Fédération congolaise publie un message d’indignation après « les attaques racistes » contre Mbemba

La fédération congolaise de football a publie un message pour s’indigner et condamner les attaques racistes dont le capitaine des Léopards Chancel Mbemba a été victime.

Le match entre la RDC et le Maroc s’est terminé dans un chaos indescriptible.



L’entraîneur du Maroc a été accusé d’avoir tenu des propos de nature raciste à l’encontre de Chancel Mbemba, à la fin du match.



« Au terme du match Maroc vs RDC Congo du dimanche 22.01 comptant pour la 2ème Journée du Groupe F, le capitaine des Léopards, Chancel Mbemba Mongulu a fait l’objet des propos discourtois de la part des joueurs Marocains, à la suite de leur Sélectionneur, jusqu’à être victime des voies de fait de leur part dans les couloirs des vestiaires », indique la Fédération congolaise dans un communiqué.



La faîtière du football congolais dénonce ouvertement l’attitude des joueurs marocains et de leur sélectionneur. D’ailleurs, la Fecofa n’exclut pas de saisir les instances disciplinaires de la CAF.



« En rapport à tout ce qui précède, la Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA) exprime toute son indignation quant à ce, stigmatise pareille attitude antisportive et se réserve le droit d’user de ses voies de protestation en saisissant notamment les instances disciplinaires de la Confédération Africaine de Football (CAF) en la matière pour que pareil égarement ne se répète plus lors des rencontres de football sur le continent. », rapporte Actu Cameroun.