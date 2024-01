CAN 2023 : le Burkina défie l’Algérie, Mauritanie en danger face à l’Angola

La deuxième journée de la poule D de la CAN 2023 offre ce samedi l'alléchante affiche entre le leader Burkina Faso et le 2e ex-aequo l'Algérie.



Le Burkina Faso (1er, 3 pts) a pris la tête du groupe D grâce à sa victoire in extrémis face à la Mauritanie, sur un penalty transformé par Bertrand Traoré dans les dernières minutes (96', 1-0).

Dans le même temps, l'Algérie dominatrice a concédé le nul sur penalty de Mabululu (1-1, 67'), qui a répondu au but du virevoltant Bounedjah (1-0).



Avec un petit point, l'Algérie (2 ex aequo, 1 pt) doit gagner pour espérer s'éviter le cauchemar de l'élimination dès le premier tour à la CAN 2021. Ce serait la fin d'un cycle pour les Fennecs de Djamel Belmadi, champions d'Afrique à la CAN 2021.



En revanche, une deuxième victoire des Étalons du Burkina leur offrirait la qualification en huitièmes. Toutefois, l'historique des quatre dernières confrontations officielles plaident en faveur de l'Algérie, qui s'est imposée deux fois, pour un nul et une défaite.





Dans l'autre match du groupe, la Mauritanie défait contre Burkina Faso est en quête d’une victoire contre l’Angola.



Les Palancas Negras, Antilopes noires (2 ex-aequo, 1 pt), ont la possibilité, en cas de victoire, de rêver d'une qualification en 8es de finale.



Pour la 1 journée, la poule D avait l'attaque la plus faible avec seulement trois buts marqués, à égalité avec la poule E.





Programme 2e journée





Groupe D



Samedi 20 janvier 2024



14h00 Algérie / Burkina Faso



17h00 Mauritanie/Angola