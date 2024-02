CAN 2023 : le Mali va tester sa puissance face au pays hôte la Côte d'Ivoire

Le pays hôte, la Côte d'Ivoire, affronte les Aigles du Mali ce samedi (17h00 GMT) en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Côte d'Ivoire 2023 pour une place dans le dernier carré.



La Côte d'Ivoire a rapidement renversé la vapeur en éliminant les champions en titre, le Sénégal, en huitième de finale aux tirs au but. Malgré cette élimination, les Ivoiriens n'ont toujours pas gagné leurs trois derniers matches et n'ont toujours pas marqué dans le jeu.



Les « Eléphants » obtenu quelques résultats historiques au Stade de la Paix de Bouaké, notamment une victoire 5-0 sur Madagascar en 2008.



De son côté, le Mali comptera beaucoup sur son attaquant Lassine Sinayoko, qui a marqué trois buts lors de la CAN. L'équipe d'Emerse Fae a encaissé six buts lors de ses trois derniers matches et aura fort à faire pour stopper l'attaque malienne, qui a marqué 5 buts lors du tournoi.