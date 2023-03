CAN 2024 – bilan 3e et 4e journées : Algérie, Sénégal, Tunisie… qualifiés

Grâce à son statut de pays hôte de la 34e édition de la CAN, la Côte d'Ivoire est qualifiée d'office. Cependant, les Ivoiriens ont pris part aux éliminatoires de la compétition. Les partenaires de Serge Aurier ont remporté leur double confrontation face aux Comores (3-1, 2-0) dans le groupe H.



Exempté des 3e et 4e journées en raison de la suspension du Zimbabwe dans la poule K, le Maroc (1er, 6 pts) a validé son billet pour les pays des « Éléphants ». Vainqueurs lors de leurs deux premières sorties, les « Lions » de l'Atlas seront accompagnés par l'Afrique du Sud.



Les Bafana Bafana, qui pointent à la 2e place avec 4 points, ont également assuré leur qualification, après leur victoire sur le Liberia (2-1).



Algérie et Sénégal réalisent le carton plein



Champion en titre, le Sénégal défendra bel et bien sa couronne en janvier prochain. Les hommes d'Aliou Cissé, victorieux face au Mozambique (5-1, 1-0), ont enregistré leur 4e victoire en autant de sorties dans la poule L.



4e de la dernière CAN au Cameroun, le Burkina Faso sera aussi au rendez-vous en Côte d'ivoire. Les Etalons, qui avaient remporté l'acte 1 face au Togo (1- 0), ont concédé le nul vierge, lors de la manche retour. La bande à Dango Ouattara est leader de la poule B avec 10 points sur 12 possibles.



Vainqueur de la CAN-2019 et décevante lors de la dernière édition, l'Algérie tentera de rectifier le tir. Les Fennecs ont réalisé le carton plein dans le groupe F, après leurs succès sur le Niger (2- 1, 1-0). Leur voisine de la Tunisie a, elle-aussi, assuré sa qualification dès la 4e journée. Champions d'Afrique en 2004, les "Aigles" de Carthage sont restés invaincus dans le groupe J avec 10 unités glanées.



Égypte, Guinée, Mali, Nigeria pas loin



L'Égypte et la Guinée respectivement 1er et 2e de la poule D avec chacun 9 points, décrocheront leurs tickets si elles se neutralisent en juin prochain lors de la 5 journée. Les deux équipes ont en effet remporté leurs deux matchs des 3e et 4e journées.



Le Nigeria (1er ,9 pts), qui sort d'une défaite et une victoire contre la Guinée-Bissau (0-1, 1-0) dans le groupe A, validera aussi son billet en cas de match nul face à la Sierre Leone en 5e journée, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



De son côté, le Mali (1er, 9 pts) qui a raté le coche contre la Gambie (0- 1), doit impérativement battre le Congo lors de sa Sme sortie pour assurer sa qualification.



Accroché puis battu par la Namibie (1-1, 1-2), le Cameroun (2e, 4 pts) n'est plus leader de la poule C. De ce fait, les « Lions » indomptables n'ont plus le droit à l'erreur, s'ils veulent participer à la prochaine édition.