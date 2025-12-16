CAN 2025 : Ilay Camara forfait après une blessure à l’ischio-jambier

Dans un communiqué, l’instance fédérale précise qu'une “IRM faite à Dakar ce jour a révélé une lésion musculaire de grade II au niveau de son Ishio-jambier droit. Par conséquent, il est déclaré forfait pour la CAN Maroc 2025”.

Cette absence constitue un coup dur pour les “Lions” à une semaine du coup d’envoi de la compétition, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Le sélectionneur national, Pape Thiaw, devra ainsi puiser dans sa réserve de joueurs pour pallier le forfait d’Ilay Camara.

Touché lors du match de la 18ᵉ journée de la Pro League belge face à Saint-Trond, dimanche dernier, le défenseur sénégalais d’Anderlecht, Ilay Camara, ne participera pas à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025. L’information a été confirmée ce mardi 16 décembre 2025 par la Fédération sénégalaise de football (FSF).