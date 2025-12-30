Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

CAN 2025 : Kalidou Koulibaly expulsé lors de son 100ᵉ match avec le Sénégal



CAN 2025 : Kalidou Koulibaly expulsé lors de son 100ᵉ match avec le Sénégal
Kalidou Koulibaly a été expulsé lors de son 100ᵉ match avec l’équipe nationale. Son tacle sur Tosin, initialement sanctionné par un simple avertissement, a finalement été transformé en carton rouge direct après l’intervention de la VAR.
 
Le Sénégal sera donc privé de son capitaine et pilier défensif pour les huitièmes de finale.
Autres articles

Moussa Ndongo

Mardi 30 Décembre 2025 - 21:58


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter