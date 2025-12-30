CAN 2025 : Kalidou Koulibaly expulsé lors de son 100ᵉ match avec le Sénégal

Kalidou Koulibaly a été expulsé lors de son 100ᵉ match avec l’équipe nationale. Son tacle sur Tosin, initialement sanctionné par un simple avertissement, a finalement été transformé en carton rouge direct après l’intervention de la VAR.
Le Sénégal sera donc privé de son capitaine et pilier défensif pour les huitièmes de finale.
Le Sénégal sera donc privé de son capitaine et pilier défensif pour les huitièmes de finale.
Autres articles
-
CAN 2025 : le Sénégal creuse l’écart face au Bénin
-
CAN 2025 : Le Sénégal mène 1-0 à la pause face au Bénin
-
CAN 2025 : la Tunisie et la Tanzanie se qualifient pour les huitièmes de finale
-
Bénin- Sénégal (CAN 2025) : le onze de départ des « Lions » avec Abdoulaye Seck, El Malick Diouf et Habib Diallo
-
CAN 2025 : «L’organisation est catastrophique», le sélectionneur de l’Afrique du Sud dénonce le «chaos» de l’édition au Maroc