CAN 2025 : Kalidou Koulibaly expulsé lors de son 100ᵉ match avec le Sénégal

Kalidou Koulibaly a été expulsé lors de son 100ᵉ match avec l’équipe nationale. Son tacle sur Tosin, initialement sanctionné par un simple avertissement, a finalement été transformé en carton rouge direct après l’intervention de la VAR.



Le Sénégal sera donc privé de son capitaine et pilier défensif pour les huitièmes de finale.