Ligue des Champions : tenu en échec par Newcastle et décevant, le PSG termine hors du top 8

Après un premier bon quart d’heure de jeu où Vitinha a même donné l’avantage, le PSG est retombé dans ses limites du moment pour concéder le nul 1-1 face à Newcastle. Conséquence de ce résultat dans cette 8e et dernière journée de C1, le champion d’Europe finit hors du top 8.



Une vraie finale. Le PSG jouait sa place dans le top 8 de la Ligue des Champions lors de la réception de Newcastle au Parc des Princes. Bonheur au vainqueur, malheur au vaincu de cette rencontre car les deux équipes se suivaient au coup d’envoi (6es pour les Parisiens, 7es pour les Anglais).



Un nul pouvait suffire au champion d’Europe mais méfiance tout de même, surtout dans une période où il nourrit quelques doutes avec ses lacunes chroniques dans les deux surfaces. Luis Enrique faisait confiance à Dembélé, Kvaratskhelia et Barcola, laissant Doué sur le banc, au même titre que Chevalier, relégué par le retour de blessure de Safonov. Hakimi faisait également son retour dans le onze, remettant Zaïre-Emery dans le trio du milieu.



À peine le temps de constater que Guimaraes démarrait bel et bien sur le banc que Barcola réclamait un penalty après une main du jeune Miley façon coup droit de tennis après 43 secondes de jeu. Dembélé a beau être un grand fan de la petite balle jaune, il ne prenait pas à contre-pied Pope, parti du bon côté et ratait une première occasion de mettre son équipe sur de bons rails.



Heureusement, le Ballon d’Or se rattrapait en lançant Kvara côté droit. Celui-ci voyait Vitinha aux 20 mètres dans l’axe, qui feintait son défenseur avant de faire mouche (1-0, 8e). Ce début de match avait de quoi offrir pas mal d’optimismes pour la suite avec un trio offensif plutôt en jambes, un Vitinha buteur pour la 5e fois en C1 cette saison et un WZE encore très fringant.



La lumière a baissé en intensité après la sortie de Kvara

Reste qu’il fallait concrétiser les occasions face à Pope, concentré face à Dembélé (11e) puis Kvara (13e). La reprise de Pacho passait elle au-dessus du but (38e) mais cela faisait déjà un gros quart d’heure que les Parisiens avaient mis fin à leur temps. Cela coïncidait avec la sortie sur blessure de l’ailier Géorgien, dont la cheville est restée coincée sous Elanga (22e). L’entrant Doué n’a pas eu le même impact et c’est tout le collectif qui a perdu le fil. Newcastle ne s’est pas montré dangereux pour autant, jusqu’à ce dernier long coup-franc de Tonali que Burn parvenait à remiser après la déviation de Marquinhos sur un Willock arrivé pleine balle pour conclure de la tête (45e+2, 1-1). Tout était à refaire pour des Parisiens de plus en plus bougés dans les duels, moins précis avec le ballon, et parfois mêmes auteurs d’erreurs.



Battu par ses propres flots, le bateau ne sombrait pas non plus mais l’équilibre demeurait fragile tout de même. Willock a même pensé donner l’avantage aux Magpies avant d’être signalé hors-jeu (57e). Malgré ses quelques approximations et donc une frayeur, Paris tentait de reprendre le contrôle avec ses moyens du moment. La frappe de Zaïre-Emery passait à côté (58e), tandis que le dynamiteur Barcola péchait, comme trop souvent, dans le dernier geste (59e). Dembélé ne faisait pas mieux en ratant le cadre par deux fois (64e, 67e), moment choisi par Luis Enrique pour lancer le supersub Ramos à la place de Barcola, pourtant le plus remuant de devant ce soir. Le collectif devenait encore plus friable avec Dembélé et Doué sur les côtés.



Le PSG sort du top 8

Les entrées de Gordon et de Barnes côté Eddie Howe produisaient plus d’effets. Le premier mettait d’ailleurs Safonov à contribution de loin (73e), le gardien russe n’étant pas très rassurant sur ce corner où tous les grands ont joué des coudes (75e). La menace se faisait sentir, surtout qu’en parallèle, les deux équipes sortaient toutes les deux du top 8 en raison des autres matchs européens. Il y avait cette nouvelle situation chaude lorsque Gordon s’écroulait dans la surface (81e).



Sa vitesse faisait de gros dégâts. Il prenait encore le dessus sur Marquinhos pour servir deux fois Barnes (86e, 88e), maladroit à chaque fois, surtout la seconde où le but semblait ouvert. Les dernières cartouches parisiennes n’ont pas fait mieux et le champion d’Europe doit se contenter de ce nul presque heureux, mais finit ce premier tour en dehors du top 8.