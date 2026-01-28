Ligue des Champions : le but irréel de Trubin, gardien de Benfica, qui élimine l’OM

C’est à se demander si les Marseillais ne sont pas plongés dans un mauvais rêve. Ecrasés par Bruges ce mercredi soir (3-0), les joueurs de Roberto De Zerbi avaient une ultime chance de passer les barrages grâce aux résultats d’autres rencontres. Il n’en sera rien.
Pendant que tous les autres matchs se terminaient, le Benfica de José Mourinho a validé son billet pour les 16es, au préjudice de l’OM. Les Portugais se sont imposés 4-2 au bout du temps additionnel face au Real Madrid, le tout grâce à un but… de son gardien Trubin. Sur un dernier coup-franc à la 90+8e, le portier ukrainien a placé un coup de tête rageur pour qualifier son équipe. On navigue à la frontière du réel.
