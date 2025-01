CAN 2025 : Le calendrier complet du Sénégal dévoilé

Le calendrier complet du Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, où il est logé dans le groupe D aux côtés de la RD Congo, du Bénin et du Botswana, a été dévoilé.



Les « Lions », champions d'Afrique 2021, entameront leur campagne le 23 décembre face au Botswana. Le choc tant attendu contre la RD Congo aura lieu le 27 décembre, suivi du match contre le Bénin le 30 décembre lors de la troisième journée. Les coéquipiers de Sadio Mané seront logés à Tanger pour cette phase de groupes.



La CAN 2025 se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 dans six villes marocaines, réparties sur neuf stades. Le tournoi, qui rassemble 24 équipes, prévoit que les deux meilleures équipes de chaque groupe ainsi que les quatre meilleures troisièmes accèdent à la phase à élimination directe.