CAN 2025 au Maroc : le coup d'envoi prévu pour le 21 décembre 2025

Dans exactement 12 mois, l'événement le plus important d'Afrique : la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) débutera au Maroc. La compétition se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.



La Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Maroc 2025 devrait battre tous les records établis par l'édition précédente en Côte d'Ivoire. La CAN est désormais l'événement sportif le plus suivi sur le continent africain, attirant une audience télévisée de plus de 1,5 milliard de personnes et plus de 2,4 milliards de flux numériques, selon un communiqué de la Confédération africaine de football (CAF).



Le Maroc accueillera la phase finale de cette compétition pour la première fois depuis 1988, et de nombreux préparatifs ont déjà été réalisés pour le tournoi, qui réunira 24 équipes et se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.



Le compte à rebours est lancé, avec le tirage au sort des phases de groupes prévu le 27 janvier 2025 à Rabat, au Maroc, après quoi les équipes connaîtront leur destin et leur parcours vers le trophée.



Ce tournoi sera la 35e édition de la plus grande compétition sportive d'Afrique et un nouveau chapitre dans la riche histoire de cette compétition, lancée en 1957.