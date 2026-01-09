Réseau social
CAN 2025 : le Président Diomaye Faye félicite les « Lions » après leur qualification en demi-finales
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé ses félicitations à l’équipe nationale du Sénégal après sa victoire contre le Mali, ce vendredi 9 janvier 2026, en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.
 
« Je félicite les Lions pour la victoire face au Mali et la qualification en demi-finale de la Coupe d’Afrique », a écrit le chef de l’Etat.
 
Selon le Président Faye, cette « performance confirme la solidité d’un collectif construit dans le travail et la constance ».
 
« Continuez avec ambition, exigence et combativité. Le Sénégal regarde devant, avec confiance», a-t-il ajouté.
Moussa Ndongo

Vendredi 9 Janvier 2026 - 20:16


