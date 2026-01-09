CAN 2025 : le Président Diomaye Faye félicite les « Lions » après leur qualification en demi-finales

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé ses félicitations à l’équipe nationale du Sénégal après sa victoire contre le Mali, ce vendredi 9 janvier 2026, en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.
« Je félicite les Lions pour la victoire face au Mali et la qualification en demi-finale de la Coupe d’Afrique », a écrit le chef de l’Etat.
Selon le Président Faye, cette « performance confirme la solidité d’un collectif construit dans le travail et la constance ».
« Continuez avec ambition, exigence et combativité. Le Sénégal regarde devant, avec confiance», a-t-il ajouté.
« Je félicite les Lions pour la victoire face au Mali et la qualification en demi-finale de la Coupe d’Afrique », a écrit le chef de l’Etat.
Selon le Président Faye, cette « performance confirme la solidité d’un collectif construit dans le travail et la constance ».
« Continuez avec ambition, exigence et combativité. Le Sénégal regarde devant, avec confiance», a-t-il ajouté.
Autres articles
-
Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue à Nioro : quatre (4) kilos de chanvre saisis et deux individus arrêtés
-
Assises des daaras : le ministre de l’Éducation salue le « modèle exemplaire » de concertation de Tivaouane
-
Justice : Madiambal Diagne annonce la sortie de prison de son épouse et de son fils, Mouhamed
-
Kédougou : soixante orpailleurs clandestins de nationalité burkinabé et malienne arrêtés
-
Activité de Vicat au Sénégal: le Ciment se contracte de -1,5% et les Granulats une progression de +26,6% au Sénégal au 3ème trimestre 2025