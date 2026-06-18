CAN 2026/Volleyball : le Sénégal surclasse le Cap-Vert (3-0)

L’équipe nationale masculine de volleyball du Sénégal a battu le Cap-Vert par trois sets à zéro (3-0), jeudi, à Banjul, en Gambie. Ce match comptait pour la première journée du tournoi qualificatif de la Zone 2 de la Confédération africaine de volleyball (CAVB) pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2026.



Les Lions du Sénégal ont gagné le premier set sur le fil (26-24) face à des Cap-verdiens résistants. Les Sénégalais ont ensuite dominé les deux manches suivantes sur les scores de 25-17 et 25-16. Cette victoire permet au Sénégal de bien lancer sa campagne dans cette compétition de la Zone 2.



Les joueurs du sélectionneur Cheikh Sadibou Lô affrontent la Guinée-Bissau ce vendredi à 9h30 pour leur deuxième match. Les Lions joueront ensuite contre la Gambie, pays hôte du tournoi, ce samedi. La phase finale de la 25ᵉ édition de la CAN de volleyball messieurs se déroulera du 7 au 21 septembre 2026 à Kinshasa, en République démocratique du Congo.