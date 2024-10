CAN Beach Soccer : la Mauritanie s’incline face au Mozambique, la dernière journée s'annonce décisive

La Mauritanie, après une belle victoire lors de la première journée, a été surprise lors de son second match des éliminatoires de la CAN de Beach Soccer. Face au Mozambique, les Mourabitounes ont été tenus en échec (3-3) à la fin du temps réglementaire, avant de s'incliner aux tirs au but (4-1). Le Mozambique prend ainsi la tête du groupe B.



La dernière journée s’annonce décisive pour désigner les deux équipes qualifiées de ce groupe. Le Sénégal, la Mauritanie et le Mozambique sont en lice pour décrocher une place en demi-finales.



Le Sénégal affrontera le Mozambique ce mardi à 13h30 GMT, tandis que la Mauritanie jouera contre le Malawi.



Dans le groupe A, l'Égypte, pays hôte, et le Maroc ont déjà validé leurs billets pour le second tour avec deux victoires chacune.