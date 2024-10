CAN Beach Soccer : le Sénégal bat encore l'Égypte, décroche une finale et une place en Coupe du monde

Le Sénégal s'est qualifié une nouvelle fois pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de Beach Soccer en battant l'Égypte, pays hôte, sur le score de 2-1 ce jeudi à Hurghada. Les buts sénégalais ont été inscrits par Mandione Diagne et Jean-Ninou Diatta.



Grâce à cette performance, les « Lions » de la plage décrochent non seulement une place en finale, mais aussi une qualification pour la Coupe du monde. Le Sénégal tentera de remporter un huitième titre africain, ce samedi 26 octobre, face au Maroc ou à la Mauritanie.