CAN Handball Féminine : Le Sénégal battu par le Congo (17-25)

Les Lionnes du handball ont perdu, ce mercredi, 17-25, contre le Congo, lors de leur cinquième et dernier match de poule de la CAN de handball féminine organisée en République démocratique du Congo.



Menées à la mi-temps (13-08), les Lionned n’ont pas réussi à inverser la tendance contre un adversaire très déterminé.Les Congolaises ont terminé la rencontre sur une note solide en s’imposant (25-17).



Malgré cette défaite, le Sénégal termine en tête du groupe A, devant l'Égypte et le Congo.

