CAN Handball – Le Sénégal face au Congo pour réussir le carton plein !

C’est la 5e journée de la Coupe d’Afrique des Nations Seniors Dames de Handball. A l’issue des matchs du jour, on connaitra les affiches des quarts de finale. Le Sénégal vise le carton plein.



Ce sera le dernier match de poule pour les Lionnes qui sont déjà qualifiées pour les quarts de finale après quatre victoires en autant de sorties. Le Sénégal va affronter le Congo à 15h Gmt. L’enjeu de ce match pour les coéquipières de Soukeyna Sagna est de réussir le carton plein et conforter ainsi leur première place du groupe A.



Jusqu’ici, seuls l’Angola et le Sénégal ont réussi le sans-faute après quatre journées. Le Congo qui est assuré de passer au second tour est à la 3e place du classement avec 3 victoires et une défaite. Rappelons que les quatre premières équipes de chaque groupe se qualifie en quarts de finale.



Le programme du jour



12h – Guinée vs Ouganda (Gr. B)



13h – Tunisie vs Cameroun (Gr. B)



14h – Cap-Vert vs Égypte (Gr. A)



15h – Congo vs Sénégal (Gr. A)



16h – Algérie vs Kenya (Gr. B)



17h – RD Congo vs Angola (Gr. A).