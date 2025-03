CAN U-17 : le Maroc lance la compétition avec l’ouverture de la phase de groupes

Ce dimanche, la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans (CAN U-17) débutera avec une rencontre très attendue entre le pays hôte, le Maroc, et l’Ouganda, au stade El Bachir de Mohammedia. Cette compétition représente une étape clé pour la qualification à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, qui se tiendra cette année au Qatar.



Quatre stades prestigieux accueillent les matchs de la CAN U-17 2025. En plus du stade El Bachir à Mohammedia, les villes de Casablanca, Berrechid, et El Jadida seront également au cœur de l’action avec les stades Larbi Zaouli, Berrechid et El Abdi.



La CAN U-17 verra la participation de seize équipes nationales, qui se battront non seulement pour décrocher le titre continental. À l’issue de la compétition, dix équipes seront qualifiées pour le mondial, avec les huit meilleures équipes des groupes de la phase de groupes, et deux autres sélectionnées à travers des barrages entre les troisièmes de chaque groupe.



Le match d’ouverture de la compétition mettra en scène le Maroc, hôte de la compétition, face à l’Ouganda, ce dimanche au stade El Bachir. Ce premier match donnera le ton de la compétition et pourrait bien marquer le début d’une campagne mémorable pour l’équipe marocaine.



Lundi, les matchs des groupes A et B s’enchaîneront. La Tanzanie et la Zambie clôtureront la première journée du groupe A. Le même jour, le groupe B verra le Burkina Faso affronter le Cameroun, au stade Larbi Zaouli, suivi dans la soirée par la rencontre entre l’Afrique du Sud et l’Égypte.



Les matchs des groupes C et D débuteront mardi. Le Sénégal, champion en titre, débutera sa campagne avec un choc contre la Gambie, au stade El Abdi, tandis que la Somalie rencontrera la Tunisie dans l’autre rencontre de ce groupe. Dans le groupe D, le Mali affrontera l’Angola, et la Côte d’Ivoire visera une victoire contre la République Centrafricaine.



Les groupes de la CAN U-17

Voici la composition des groupes de la CAN U-17 2025 :



Groupe A : Maroc (hôte), Ouganda, Tanzanie, Zambie



Groupe B : Burkina Faso, Cameroun, Afrique du Sud, Égypte



Groupe C : Sénégal, Gambie, Somalie, Tunisie



Groupe D : Mali, Angola, Côte d’Ivoire, République Centrafricaine



Les matchs qui s'annoncent, notamment ceux entre le Maroc et l’Ouganda ce dimanche, seront l’occasion de découvrir les futures stars du football.