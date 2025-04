CAN U17 : le Mali et la Tunisie démarrent en force

Le Mali a bien lancé sa campagne dans la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) U17 en s'imposant difficilement 2-1 face à l’Angola. Grâce à ce succès, les “Aiglonnets” engrangent trois points précieux et prennent provisoirement la tête du groupe D. Leur position dépendra toutefois du résultat de la rencontre entre la Côte d'Ivoire et la République centrafricaine, programmée ce mardi à 20h00 GMT.



Dans le groupe B, la Tunisie U17 a signé une victoire convaincante en battant la Somalie 3-0. Fedi Tayechi s’est illustré avec un doublé, tandis qu’Aniss Saidi a également trouvé le chemin des filets.



Un succès qui permet aux jeunes Tunisiens de s’installer en tête du groupe avec trois points et une différence de buts de (+3). Derrière eux, le Sénégal suit avec trois points (+1), tandis que la Gambie (0 pt) et la Somalie (0 pt) occupent les deux dernières places.