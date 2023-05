CAN U17: le Sénégal en finale

L'équipe nationale du Sénégal s'est difficilement imposée ce dimanche devant le Burkina Faso en demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations (CAN) U17.

Une victoire qui permet aux "Lionceaux" de se qualifier en finale de la même catégorie pour la première fois de leur histoire.

Alors que les Burkinabé étaient menés par 1 but à 0 en première période, au retour des vestiaires Amara Diouf, le capitaine de la sélection sénégalaise U17 a raté un penalty qui aurait tracé l'histoire. Ce qui redonne la confiance à l'équipe adverse qui égalisa après quelques minutes de jeu. Ce qui conduit les deux équipes aux tirs au but. Le capitaine sénégalais s'est rectifié en marquant le but de la qualification.

L’autre affiche du jour oppose le Maroc et le Mali. Les 'lionceaux" connaîtront leur prochain adversaire dans quelques minutes.