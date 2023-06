CAN U23 : l’Égypte domine le Mali (1-0) et se rapproche des demies

À l’occasion de son deuxième match de poules de la CAN U23 2023, l’Égypte a dominé d’une courte tête le Mali (1-0), ce mercredi sur la pelouse du Grand Stade de Tanger. Sans fioritures, les Pharaons ont assuré le minimum syndical devant des « Aiglons » qui ont terminé à dix et qui mordent la poussière après leurs débuts victorieux face au Gabon (3-1).



L’Égypte arrache ses trois premiers points en maintenant sa cage inviolée et passe devant le Mali, relégué à la deuxième place provisoire avant la rencontre Gabon-Niger. Les Pharaons affronteront le Gabon vendredi pour leur dernier match de poule. Pendant ce temps, le Mali sera opposé au Niger.



A noter que l’équipe nationale de football des moins de 23 ans du Maroc a obtenu sa qualification pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la catégorie, mardi, après avoir largement battu le Ghana, 5-1, en match comptant pour la deuxième journée de cette compétition.



Pour rappel, les deux finalistes de la CAN U23 ainsi que l'équipe classée troisième se qualifieront pour les Jeux olympiques Paris-2024. L'équipe classée à la quatrième place disputera les barrages pour tenter de se qualifier aux JO.