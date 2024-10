CAN de Beach Soccer : le Sénégal écrase le Malawi (6-1) et relance ses chances de qualification

Pour sa deuxième rencontre à Hurghada, le Sénégal a réalisé une large victoire contre le Malawi en s'imposant 6-1 lors de la deuxième journée du groupe B de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de Beach soccer. Les « Lions » de la plage se sont bien redressés après leur lourde défaite face à la Mauritanie le dimanche précédent.



Cette victoire permet au Sénégal de se relancer dans la course aux demi-finales, occupant actuellement la 3e place du groupe B, en attendant le match entre la Mauritanie et le Mozambique.



Les « Lions » de plage disputeront leur dernier match de groupe ce mardi contre le Mozambique à 13h30 GMT.