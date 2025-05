Mondial Beach Soccer : Le Sénégal défie l'Espagne pour ses grands débuts

Le Sénégal entre en scène ce vendredi 2 mai à 16h30 dans la Coupe du monde de Beach Soccer avec un premier choc face à l'Espagne. Un duel attendu entre deux nations ambitieuses, où les "Lions" de la plage entendent marquer les esprits dès leur entrée en lice.



Sous la houlette de Ngalla Sylla, les Sénégalais veulent franchir un cap dans cette compétition. Connu pour sa rigueur tactique et son expérience, le sélectionneur a misé sur un groupe solide et offensif. Parmi les éléments clés, on retrouve Baye Nadjine Thiaw, meilleur buteur du dernier championnat national avec 16 réalisations. Son efficacité devant les buts pourrait être un atout majeur pour le Sénégal dans cette campagne mondiale.



Face à eux, l'Espagne, solide et technique, ne sera pas un adversaire facile. Mais les Lions sont déterminés à démarrer fort et à confirmer leur statut de référence sur le continent africain dans le Beach soccer.



Un premier test grandeur nature pour les Lions qui rêvent de briller sur le sable mondial.