CAN handball féminin 2024: le Sénégal s’incline en finale face à l'Angola

L'Angola remporte la finale de la 26ᵉ édition de la CAN de handball féminin en s'imposant face au Sénégal (27-18) ce samedi à Kinshasa, en République démocratique du Congo.



Malgré un parcours presque parfait, marqué par une seule défaite avant la finale, les Sénégalaises n'ont pas réussi à décrocher leur premier titre continental. Dominées par une équipe angolaise plus expérimentée, les “Lionnes” s'inclinent une nouvelle fois en finale.



Avec ce succès, l'Angola s'adjuge son 16ᵉ titre continental et consolide son règne sur le handball africain avec un cinquième sacre consécutif (2016, 2018, 2021, 2022, 2024).