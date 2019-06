CAN2019 - Après Salif Sané, Gana et Ismaila Sarr, Sabaly rejoint l'infirmerie

C’est ce qu’on appelle de très mauvaises nouvelles. Après Salif Sané et Gana Gueye, c’est au tour de Youssou Sabaly et de Alfred Ndiaye de rejoindre l’infirmerie des Lions du Sénégal. En effet, ces derniers n’ont pu prendre part à la séance de ce vendredi soir, effectuée, au terrain annexe du stade du 30 juin.



Le constat fait est qu’ils boitaient tous au moment de quitter les lieux pour rejoindre leur hôtel. Ce, après avoir passé quelques petites minutes avec le reste du groupe. Alfred semblait souffrir le plus parce qu’il avait du mal à marcher correctement. Hier face à l’Algérie, le milieu de terrain sénégalais a beaucoup souffert. En tout cas, il l’a montré aujourd’hui en ne prenant pas part à la séance de lendemain de défaite contre l’Algérie.



Des étirements pour Gana, reprise pour Ismaïla Sarr



Au même moment, Gana Gueye était allongé au tapis pour une séance d’étirements avec un membre du staff médical. Forfait contre l’Algérie, le milieu de terrain d’Everton tente de revenir à son meilleur niveau d’autant que son absence s’est fait sentir le jour de la défaite.



En revanche, Ismaïla Sarr semble aller beaucoup mieux puisqu’il a repris l’entraînement collectif. Il a couru sans problème. Une bonne nouvelle à trois jours d’un rendez-vous capital face au Kenya, pour une place en huitièmes de finale de la CAN 2019.



Pour le reste, 19 joueurs se sont entraînés normalement même si les remplaçants ont eu une séance beaucoup plus rude avec un jeu réduit dans l’autre moitié du terrain.



iGfm